- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, vineri, ca se stia ca la ISU Prahova sunt anumite probleme.Din acest motiv fostii sefi de la aceasta institutie s au pensionat in urma cu doi ani, plecand din serviciu nu cu voia lor, informeaza Agerpres.roVreau sa subliniez…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca se stia ca la ISU Prahova sunt anumite probleme, motiv pentru care fostii sefi de la aceasta institutie s-au pensionat in urma cu doi ani, plecand din serviciu „nu cu voia lor”. „Vreau sa…

- Șeful DSU a cerut joi toleranța zero in aplicarea sancțiunilor fața de abaterile care pun viața oamenilor in pericol, in cadrul unei ședințe care a avut loc la sediul MAI, dupa incendiul produs marți la o pensiune din Tohani, județul Prahova.Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a convocat…

- Secretarul de stat Raed Arafat a dispus inlocuirea din funcție a șefului Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova, Razvan Șandru, și trimiterea unei echipe de control care sa verifice activitatea de prevenire de la niveul ISU Prahova, ca urmare a incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, potrivit…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a cerut ISU Prahova un raport complet cu toate controalele si masurile dispuse la Ferma Dacilor in ultima perioada. Acestea vor fi analizate si se va stabili daca au existat deficiente in indeplinirea activitatilor de control, scrie News.ro.„In…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a transmis solicitare oficiala catre ISU Prahova. Se dorește primirea unui raport complet privind controalele efectuate, inclusiv deficiențele constatate și sancțiunile aplicate la pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, Prahova. „In urma tragicului eveniment…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineața, la Ferma Dacilor din satul Tohani, județul Prahova. Planul Roșu de intervenție a fost activat. Opt persoane nu au fost gasite Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a transmis ca opt persoane…

- Incendiul a izbucnit in dimineața zilei de marți, 26 decembrie, la o pensiune din localitatea prahoveana Tohani, relateaza publicația locala Telegrama.„Se lucreaza pentru lichidarea unui incendiu de proporții care a cuprins un operator economic din Gura Vadului, sat Tohani”, a transmis ISU Prahova.La…