- Faptul ca legile justiției inca nu au fost corectate afecteaza foarte mult activitatea DNA, declara procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Crin Bologa, de Ziua Internaționala impotriva...

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat, joi, 9 decembrie, cu privire la achizitiile din pandemie, ca in perioade de criza coruptia prospera. Potrivit acestuia, DNA are in lucru 88 de dosare, iar 60 de persoane sunt puse sub acuzare, au calitatea de suspecti si inculpati, informeaza Agerpres."Asa…

- Problemele lui Liviu Dragnea nu se opresc doar la povestea de iubire cu Irina Tanase! Șeful DNA, Crin-Nicu Bologa, a vorbit, la Radio Romania Actualitați, despre dosarul Tel Drum. Bologa susține ca dosarul este intr-un stadiu inaintat de finalizare. „Ma gandeam ca o sa primesc, mai ales de ziua anticorupției…

- Procurorul general interimar, Dumitru Robu, a venit cu o noua solicitare catre Consiliul Superior al Magistraturii. De aceasta data, ultimul a venit cu un demers in privința suspendarii din funcție a unui judecator.

- Igor Popa, șeful oficiului Ciocana al Procuraturii Chisinau a fost adus astazi in fața magistraților Judecatoriei Ciocana. Procurorii cer instanței plasarea acestuia in arest preventiv. Igor Popa a fost escortat de ofițerii de la SPIA și Fulger. Procurorul nu a facut nicio declarație pentru presa, transmite…

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 15 subiecte, printre care și cel cu privire la desfașurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de președinte al Judecatoriei Edineț.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat sâmbata "crimele de neiertat pentru Republica", în referire la masacrul manifestantilor algerieni din 17 octombrie 1961 de la Paris, la o ceremonie oficiala pentru a marca 60 de ani de la tragedie, transmite AFP, potrivit Agerpres.Seful…