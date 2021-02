Seful diplomatiei europene Josep Borrell "a condamnat cu fermitate" vineri decizia Rusiei de a expulza trei diplomati europeni, in contextul in care el se afla in vizita la Moscova, si a cerut ca aceasta decizie sa fie "reevaluata", a anuntat purtatorul sau de cuvant, relateaza AFP.



"Josep Borrell a aflat in timpul reuniunii sale cu (ministrul afacerilor externe rus) Serghei Lavrov ca trei diplomati europeni vor fi expulzati din Rusia. El a condamnat puternic aceasta decizie si a respins acuzatiile conform carora ei ar fi desfasurat activitati incompatibile cu statutul lor de diplomati…