- Fortele guvernamentale ucrainene si separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au inceput schimbul de prizonieri in urma caruia toti prizonierii ramasi dupa cinci ani de conflict vor reveni acasa, a anuntat duminica biroul presedintiei tarii, transmite Reuters potrivit news.roAcordul a fost…

- Liderii Uniunii Europene au prelungit, joi, cu sase luni sanctiunile economice impuse Rusiei in 2014, dupa anexarea Crimeii, a anuntat presedintia Consiliului European. Aceasta decizie, luata in cadrul unui summit european la Bruxelles, survine la cateva zile dupa summit-ul in format Normandia…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Vladimir Zelensky au convenit marti cu privire la schimbul de prizonieri in urma conflictului din estul Ucrainei, pana la sfarsitul anului, dar au amanat pentru o intalnire viitoare discutiile referitoare la statutul regiunii, transmite Reuters.Putin…

- Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni marți cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la Casa Alba, o întâlnire destinata, fara îndoiala, sa treaca în revista controversele în care este implicat președintele american în relația cu Rusia,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca intentioneaza sa ajunga la un acord cu Rusia asupra unui schimb care sa se refere la toti prizonierii ramasi, in timpul intrevederii pe care o va avea cu presedintele rus Vladimir Putin in marja summitului de saptamana viitoare de la Paris,…

- Moscova a predat luni Ucrainei cele trei nave de razboi pe care le capturase anul trecut in urma unui incident naval in Marea Neagra, a anuntat Ministerul de Externe rus, citat de TASS si Reuters, cu trei saptamani inaintea unui summit destinat sa relanseze reglementarea conflictului din estul Ucrainei.…

- Un summit în formatul Normandia dedicat conflictului din Ucraina va reuni la Paris, în 9 decembrie, președinții francez, Emmanuel Macron, rus, Vladimir Putin, și ucrainean, Volodimir Zelenski, alaturi de cancelarul german Angela Merkel, a anunțat vineri președinția franceza, care a invocat…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin au convenit luni ca Ucraina trebuie sa acorde prin lege un statut special regiunii separatiste proruse Donbas, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters, citate de Agerpres. Anuntul vine dupa o convorbire telefonice avuta de cei…