- Generalul (r) de brigada Mark Kimmitt, ofițer al armatei americane și fost director adjunct al operațiunilor pentru forțele coaliției din Irak, a explicat de ce este atat de dificil pentru Ucraina sa strapunga liniile Rusiei, conform Adevarul.Pe parcursul lunilor in care forțele ucrainene și-au pregatit…

- Armata ucraineana ataca pozițiile rușilor, insa Kievul ramane rezervat in privința caștigurilor pe teren. Contraofensiva este ingreunata de campurile uriașe de mine amplasate de ruși.

- Cat mai dureaza razboiul din Ucraina și care sunt șansele ca ambele țari sa opreasca totu.? Americanii sunt cat se poate de pesimiși. Avertismentul vine de generalul de armata Mark Milley (foto), șeful Statului Major Inter-Arme al armatei SUA. Milley a declarat la Clubul Național de Presa din Washington…

- Este ziua 493 de razboi in Ucraina. Șeful armatei americane, generalul Mark Milley, a avertizat ca contraofensiva Ucrainei va fi foarte dificila și ca obținerea de caștiguri va dura mult timp și va fi „foarte, foarte sangeroasa”. „Nimeni nu ar trebui sa-și faca iluzii in legatura cu toate acestea",…

- Contraofensiva trupelor ucrainene a reusit sa recucereasca pana azi un total de 130 de kilometri patrati in sudul tarii care erau ocupati de Rusia, a informat luni ministrul adjunct ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, intr-un comunicat publicat pe Telegram, transmite EFE. "De la inceputul ofensivei,…

- Secretarul Consiliului de Securitate și Aparare Nationala de la Kiev, Oleksi Danilov, a declarat ca Ucraina este pregatita sa-și lanseze contraofensiva pentru eliberarea teritoriilor de sub ocupatia forțelor ruse si a subliniat ca "acest lucru se poate intampla maine, poimaine sau peste o saptamana".Intr-un…

- Rusia nu va castiga razboiul din Ucraina doar prin mijloace militare, a reafirmat joi seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, avertizand ca, de asemenea, este putin probabil ca Kievul sa reuseasca sa expulzeze rapid toate fortele ruse de pe teritoriul sau, transmite AFP, citat de Agerpres."Acest…

- Sute de cladiri sub apa in vestul Bosniei: Populatia afectata este evacuata.Sute de cladiri in localitati din vestul Bosniei au fost inundate, iar populatia aflata in pericol a fost evacuata din cauza revarsarii mai multor rauri, situatia agravandu-se pe zi ce trece din cauza ploilor abundente care…