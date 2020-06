Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definivit la 3 ani și jumatate de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. In aceeași zi, acesta a fost arestat dus la penitenciarul Rahova. Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost arestat și condamnat pentru…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, luni, punerea sub control judiciar a unui doljean acuzat de trafic de droguri de risc. Barbatul a fost arestat preventiv in februarie, la cererea procurorilor DIICOT. Aceștia din urma susțin ca inculpatul a cultivat canabis, droguri pe care le-a vandut…

- Tanarul a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu un procuror si a primit 8 luni de inchisoare cu suspendare, informeaza Digi24. De asemenea, reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj au declarat ca tanarul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de…

- Un tanar, de 35 de ani, din Constanta, acuzat de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si tulburarea ordinii si linistii publice a fost condamnat de Judecatoria Constanta la patru ani si sase luni de inchisoare cu executare. In actul de sesizare s a retinut in fapt ca…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta s au pronuntat in dosarul in care patru politisti de frontiera Garda de Coasta au fost acuzati de procurori ca ar fi protejat diversi indivizi care ar fi fost implicati in activitati de contrabanda cu combustibil preluat de la navele care tranziteaza Dunarea, in…

- PEDEPSIT… Magistratii barladeni l-au condamnat, recent, pe un individ care actiona tocmai din Galati, victimele lui fiind peste 50 de cetateni, printre care si trei din judetul Vaslui. Barbatul actiona din penitenciar, iar complicea lui, o individa din Constanta, ridica “marfa”. Numele lui este Adam…

- Un tanar de 22 de ani din Iași a mers catre maternitatea din Iași, unde ii naștea iubita, calare pe un cal. Polițiștii i-au dat avertisment, scrie Mediafax. Tanarul s-a plimbat calare prin Iași miercuri și a fost oprit de forțele de ordine in centrul orașului. El le-a explicat polițiștilor ca este din…