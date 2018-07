Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Israelului a reactionat, joi, la afirmatiile lui Petre Daea, reprezentantii ambasadei spunand ca sunt consternati si dezamagiti de faptul ca ministrul Agriculturii a comparat efectele Holocaustului si cele ale pestei porcine.

- Ambasada Statului Israel a transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca isi exprima "consternarea" si "dezamagirea" fata de afirmatiile ministrului Agriculturii, Petre Daea, "care a comparat sacrificarea porcilor bolnavi cu uciderea evreilor nevinovati in lagarul de la Auschwitz".

- CNCD s-a autosesizat in cazul ministrului Daea, dupa declarația despre Auschwitz. Anunțul a fost facut de presedintele CNCD, Asztalos Csaba, pentru Agerpres . „Deocamdata am facut o autosesizare astazi (joi – n.r.) si o sa urmeze o procedura in care-l invitam pe domnul ministru Daea. (…) Nu putem sa…

- Mișcarea Romania Impreuna i-a solicitat ministrului Agriculturii demisia dupa o declarație pe care Petre Daea a facut-o in legatura cu pesta porcina. Oficialul a comparat sacrificarea porcilor cu Holocaustul. Mișcarea Romania Impreuna ii solicita ministrului Petre Daea demisia. Reprezentanții partidului…

- Miscarea Romania Impreuna (RO+) i-a cerut miercuri ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa demisioneze din functie, dupa ce acesta a spus ca porcii infestati cu pesta porcina africana sunt ucisi ca la Auschwitz. Formatiunea acuza faptul ca este „inadmisibil ca un ministru al Guvernului Romaniei sa…

- Medicii legisti au finalizat autopsia in cazul decesului nepoatei ministrului Sanatatii. Tanara trecea printr-o drama pentru ca nu putea avea copii, informeaza Romania.In urma necropsiei, medicii legisti au stabilit ca tanara a avut parte de o moarte violenta determinata de factori mecanici,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi, 7 iunie 2018, o intrevedere cu Marcelo Rebelo de Sousa, președintele Republicii Portugheze. Cei doi demnitari au exprimat satisfacția pentru nivelul actual al relațiilor bilaterale, atat la nivel politic, cat și la nivel sectorial, fiind evidențiat in mod special,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, miercuri, ca seful statului nu are limita de timp pentru a pune in aplicare decizia CCR in cazul Kovesi si poate sa reflecteze oricat are nevoie inainte de a lua o hotarare in aceasta speta, transmite Agerpres.ro. Nu are limita de timp. Presedintele poate…