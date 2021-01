Astazi, in prima zi lucratoare din noul an, a inceput campania de vaccinare anti-COVID-19, in județul Valcea, anunța președintele CJ Valcea Constantin Radulescu.„Inainte de sarbatori, am amenajat și am pus la dispoziție un centru de vaccinare la Spitalul Vechi, unde, in prima faza, vor fi vaccinate cadrele medicale de la SJU Valcea.Tot astazi, incepe campania de vaccinare și pentru personalul DGASPC Valcea, primii 20 de salariați care vor primi serul de imunizare fiind de la Centrul de Ingrijire și Asistența Lungești.Este o perioada extrem de importanta și, chiar daca de coordonarea campaniei…