Şeful Bundesbank cere măsuri pentru contracararea inflaţiei ridicate Joachim Nagel, presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), a declarat ca este increzator ca bancile centrale din Europa vor reusi sa tina sub control nivelul ridicat al inflatiei din zona euro, transmite DPA. "Inca sunt increzator ca putem gestiona aceste evolutii in ceea ce priveste politica monetara, in asa fel incat in final ne vom indeplini mandatul, iar inflatia pe termen mediu va ajunge la 2-", a explicat seful Bundesbank. Nagel, care este si membru al Consiliului guvernatorilor BCE, a avertizat ca "oportunitatea care se deschide acum pentru masuri de politica monetara se inchide… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

