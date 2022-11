Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii locali au notat ca medicul specialist al Spitalului Judetean Calarasi a fost oprit de polițiști marți, la ora 16:50. Cu doar o ora in urma, acesta iși terminase tura la spital. Anestezistul spitalului din Calarași s-a urcat drogat la volan Oprit pe strada Flacara, Emerich Kovacs le-a atras…

- Potrivit presei locale, in aceasta seara, in urma unui control in trafic, Kovacs Emerich, medic specialist Anestezie si Terapie Intensiva - Sef Sectie ATI la spitalul Județean Calarași, a fost prins conducand masina sub influenta drogurilor.

- Un barbat de 37 de ani a fost prins de catre politistii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi conducand masina sub influenta drogurilor. Ar fi vorba despre seful Sectiei ATI din Spitalul Judetean Calarasi. "La data de 01 noiembrie a.c., in jurul orei 16.50, politistii din cadrul Inspectoratului…

- Medicii pediatri de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" se confrunta cu un val de cazuri de pneumonii si laringite in randul copiilor de varsta scolara. In ultimele 48 de ore au ajuns la spital 49 de copii cu astfel de manifestari, numarul fiind in continua crestere. In acelasi timp, numarul cazurilor…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Filiași au fost sesizați, marți dimineața, cu privire la faptul ca, in comuna Bradești, a avut loc un accident rutier.La fața locului s-au deplasat oamenii legii, care au stabilit faptul ca o mașina condusa de un barbat de 32 de ani, din Craiova, pe DN6, pe raza…

