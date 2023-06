Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a vorbit in fața angajaților PA despre o scrisoare primita de la șeful Agenției Proprietații Publice, Alexandru Musteața, in care acesta ar fi elucidat scheme de corupție cu implicarea judecatorilor și a procurorilor. In schema ar fi figurat, inclusiv,…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, confirma declarația sa, scursa in presa, de la ședința cu procurorii și ofițerii CNA. „Discursul meu a fost inregistrat ilegal fara cunoștința mea. Eu incurajez aceasta persoana sau persoane sa publice intregul discurs. Nu am de ce ma teme pentru ca…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a cerut printr-o scrisoare, expediata in adresa Curții Constituționale, in cadrul ședinței de astazi privind constituționalitatea Partidului ȘOR, anexarea unui set de probe suplimentare pe finanțarea ilegala a formațiunii. Deputații partidului au cerut…

- Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, afirma ca la instituția pe care o conduce ar exista fenomenul scurgerii de informații, fapt care afecteaza imaginea Procuraturii, iar in cazuri mai grave, afecteaza investigarea dosarelor și saboteaza abilitatea ofițerilor de a efectua percheziții,…

- Laurette a vorbit despre momentul in care a venit pentru prima data in București și a decis sa ramana aici pentru mult timp. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a marturisit ca i-a fost foarte greu. Mai mult decat atat, ea a vorbit și despre cum i se pare lumea showbiz-ului din Romania. Iata…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, afirma ca ofițerii și procurorii au demonstrat prin documente, rulaje bancare, alt acte traseul banilor sustrași de la BEM. Declarațiile au fost facute in cadrul unei intervenții live, unde ultima a oferit detalii privind dosarul ce-l vizeaza pe Vladimir…

- Șeful galeriei celor de la Rapid a vorbit pentru GSP despre prima pe care fanii o promisesera jucatorilor, in cazul unei victorii cu FCSB. „Le-am oferit inainte de meci baieților o prima. M-am gandit cu Gigi (nr. Corsicanu, fostul șef de galerie) și cu baieții din galerie sa-i ajutam, dar ne-au refuzat,…