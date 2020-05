Stiri pe aceeasi tema

- Relaxarea restrictiilor este o decizie irationala, care ar putea duce la cresterea numarului de persoane infectate cu noul coronavirus. De aceasta parere este directorul ANSP, Nicolae Furtuna, care a participat la emisiunea "Tema Zilei" de la Canal 2.

- CHIȘINAU, 22 mai – Sputnik. Masurile de relaxare și revenire la normalitate au la baza doi parametri cheie, evoluția situației epidemiologice la capitolul COVID-19 și rata de contagiozitate. Precizarea a fost facuta de directorul Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, in cadrul…

- Odata cu apariția informațiilor despre influența tehnologiilor 5G asupra apariției COVID-19, atit in statele mari, cit și in R. Moldova, iau amploare fake news-urile. Invitat la emisiunea Puterea a Patra de la N4, prezentatorul Gheorghe Gonța i-a adresat o astfel de intrebare invitatului sau, directorului…

- Organizarea Paștelui Blajinilor in luna iunie nu este o decizie buna, in contextul in care numarul de cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus ramane a fi ridicat, a opinat șeful Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, in cadrul emisiunii Puterea a 4-a. Nicolae Furtuna a ținut sa precizeze…

- Reacția directorului Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, la întrebarea daca tehnologia 5G este generatoare de coronavirus, o data ce a luat amploare informația de pe mai multe site-uri fake news, iar dupa întrebare, a fost oferit și un raspuns pe masura în…

- Institutul Național de Sanatate Publica a publicat masurile de relaxare. Documentul emis de INSP are 13 pagini și este structurat pe mai multe capitole, in funcție de activitatea domeniului care urmeaza sa fie redeschis dupa 15 mai.

- Daca situația se inrautațește, s-ar putea ca relaxarea restricțiilor sa nu mai fie in 15 mai, a declarat, luni seara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat. Șeful DSU a dec...

