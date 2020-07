Corpul de control al premierului a gasit multiple nereguli in activitatea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) in perioada 2017-2018, de la conflicte de interese si neplata unor redevente, la blocarea a peste 450 de licente, ceea ce a dus la inghetarea unor investitii de sute de milioane de euro, a afirmat Nicolae Turdean, presedintele institutiei. "Au fost identificate 456 de licente blocate, iar pentru intrarea lor in vigoare este necesara aprobarea prin hotarare de Guvern. Cele mai vechi sunt din anul 2000, iar cele mai multe, din perioada 2005-2012. Practic, in toata aceasta perioada,…