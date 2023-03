Stiri pe aceeasi tema

- BNR a anunțat ca dorește preluarea atribuțiilor ANPC privind protecția consumatorilor de produse si servicii bancare, intr-o adresa trimisa Senatului in legatura cu poziția fața de un proiect legislativ vizand creșterea incluziunii financiare. Este vorba de inițiativa legislativa B667/2022 privind modificarea…

- Presedintele ANPC, Horia Constatinescu a declarat joi despre preluarea Protectiei consumatorilor de servicii bancare la BNR ca nu e din pacate singura institutie care isi doreste in ultima perioada sa ne ia din atributii si ca arata ca isi fac treaba bine si ca deranjeaza probabil anumite interese.…

- Senatorul USR Narcis Mircescu a afirmat, la dezbaterea „Ora Guvernului" din plenul Senatului unde a fost invitat ministrul Finantelor Adrian Caciu, ca Executivul si implicit Ministerul Finantelor nu si-a facut treaba, fapt pentru care continua scumpirile pe care romanii trebuie sa le suporte zilnic…

- Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței spune ca investigația se va termina la sfarșitul acestui an sau mai probabil la inceputul anului viitor. “La investigația privind ROBOR am strans un volum mare de date. Am avut 9 echipe trimise, 60 de oameni. Tot personalul nostru din toate sectoarele…

- Seful ANPC, Horia Constantinescu, atrage atenția asupra practicilor unor firme olandeze care importa produse refrigerate din America de Sud, apoi le congeleaza din nou, schimbandu-le data valabilitatii si vanzandu-le pe piata din Romania. Directorul ANPC spune ca aproape trei tone de carne din export,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca a extins verificarile la furnizorii restaurantelor din zona Piata Alba Iulia din Capitala, fiind retrase de la consum circa 2,8 tone de carne. Seful ANPC, Horia Constantinescu, vorbeste despre o practica a unor firme olandeze de…

Numarul total de carduri active era, la finele lunii iunie 2022, de 20.232.563 unitati, in crestere cu 3,2% comparativ cu sfarsitul anului trecut, arata datele centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).