- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, a declarat ca nu vor fi controale in curand la profesorii care dau meditatii elevilor, dar i-a indemnat pe acestia sa isi infiinteze PFA pentru a intra in legalitate. Heius a anuntat si unele proiecte-pilot pentru persoane…

- Profesorii care au venituri din meditații și persoanele care obțin bani din chirii sunt numai doua din categoriile care se afla in atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscala. ANAF intensifica, in anul 2022, activitațile de indrumare și asistența in domeniul fiscal, manifestandu-și in acest sens…

- ANAF va informa profesorii care dau meditații, persoanele care au venituri din prestarea unor activitați de infrumusețare si pe proprietarii de locuinte inchiriate ca trebuie sa-si declare veniturile in vederea impozitarii. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat luni ca intensifica,…

- Profesorii clujeni care susțin meditații ar trebui sa-și plateasca darile la Stat, aceasta vrea Administrația Naționala a Finanțelor intr-un proiect-pilot in doua județe, Cluj și Sibiu. ANAF a anunțat azi ca urmarește sa creasca gradul de informare și sa stimuleze conformarea fiscala voluntara a cadrelor…

- Ministerul Sanatatii anunta marti, 2.320 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 727 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 18 decese. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.320 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 727 mai putine…

- Pana astazi, 5 martie 2022, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.765.169 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 2.570.546 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.837 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu…

- Pana astazi, 22 februarie 2022, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.686.089 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 2.358.958 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.775 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19),…