Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca un proiect privind implementarea unei aplicatii pentru contribuabili este in licitatie. ANAF Mobil ar putea fi disponibila la finalul acestui an. Lucian Heius a declarat, sambata, intr-un interviu acordat Antena 3, ca aplicatia ANAF Mobil este in licitatie.…

- Marcelo Pecci, un cunoscut procuror antimafia din Paraguay, a fost ucis in Columbia, in timp ce se afla in luna de miere. Sotia sa anuntase cu cateva ore inainte ca este insarcinata, anunta BBC. Un inalt procuror paraguayan, care a luptat impotriva crimei organizate in tara sa natala, a fost impuscat…

- In timpul vizitei intr-o piața de la periferia capitalei Paris, președintele Franței Emmanuel Macron a fost atacat cu roșii, fara a fi insa lovit direct, scrie BFMTV. Vizitata pieței din Cergy a fost prima ieșire printre francezi a lui Macron dupa ce a obținut al doilea mandat de președinte. Președintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta marti, intr-o inregistrare video, "promisiuni" pe care Occidentul le-a facut Ucrainei de a o apara de atacuri ruse si pe care nu le-a respectat. "Au trecut 13 zile de cand auzim numai promisiuni. 13 zile in care ni se spune ca vom fi ajutati in spatiul…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier estimeaza joi ca este necesara o pregatire in vederea unui "razboi lung" in Ucraina, unde ofensiva militarilor rusi a intrat in a doua saptamana, relateaza AFP. Seful statului german a subliniat ca "nu vede semne" care sa arate ca acest "razboi se termna in…

- Cei mai bogati rusi au pierdut 32 de miliarde de dolari ca urmare a crizei din Ucraina. Conflictul le-a putea diminua si mai mult averile Presedintele SUA, Joe Biden, a declansat, marti, o serie de sanctiuni care vizeaza vanzarea de obligatiuni suverane rusesti peste hotare precum si elitele Rusiei.…

- Contribuabilii trebuie sa se aștepte la verificari tematice pe zona muncii, anunța șefa ANAF, Mirela Calugareanu. Acestea vor fi realizate impreuna cu Inspecția Muncii din a doua jumatate a lunii martie.Presedintele ANAF, Mirela Calugareanu, afirma ca institutia pe care o conduce va colabora cu Inspectia…