Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, a declarat joi ca vin date de la firmele de curierat și exista "niste stegulete rosii care s-au aprins acolo, ca sunt inca multe lucruri care nu sunt in regula" la comertul online, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, considera ca prezența Rusiei in Consiliul de Securitate al ONU in calitate de membru permanent este cea mai mare frauda diplomatica a secolului XX, informeaza Ukrinform, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Naraskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o "infrangere strategica", in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari, relateaza Reuters. Fii la curent…

- Seful adjunct al Biroului Presedintelui de la Kiev, Kirilo Timosenko, a anuntat ca demisioneaza din functie. Potrivit RBC, Timosenko si-a publicat scrisoarea de demisie pe contul sau de Telegram, intr-un mesaj in care multumeste președintelui Volodimir Zelenski, ucrainenilor și Forțelor Armate ale…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a afirmat vineri ca, prin cresterea numarului de inculpati si a trimiterilor in judecata, s-au dublat de la un an la altul sumele retinute, in decembrie fiind in lucru dosare cu prejudicii estimate la 4 miliarde de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca deficitul bugetar cu care se va inchide anul 2022 este cel estimat la inceputul anului si anume de 5,84%, mentionand ca institutia pe care o conduce a incasat fata de 2021 peste 60 de miliarde de lei. Lucian Heius a fost intrebat, luni, la Prima News, cum a…

- Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat duminica, la Digi24, ca in maximum doua saptamani o sa poate sa spuna daca in cazul OMV-ului datoreaza sau nu aceasta contributie de solidaritate catre statul roman, relateaza agenția de presa NEWS.RO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a explicat vineri la Antena 3 ca firmele vor fi verificate „la sange” cu privire la obligativitatea plații contribuției de solidaritate și ca austriecii de la OMV Petrom vor fi executați silit daca nu platesc in Romania sumele pe care le datoreaza. Fii la curent…