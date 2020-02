Sefii UniCredit si Intesa Sanpaolo, anchetati pentru falimentul Alitalia

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va stabili pana la sfarsitul lui ianuarie modalitatea de finantare a autostrazii dintre Comarnic si Brasov. Orban a subliniat ca exista doar doua modalitati de finantare, si anume, parteneriatul public-privat sau de la bugetul de stat.…

- CFR Infrastructura pierde 30% din finantarea europeana pentru modernizarea liniei de tren Brasov - Sighisoara. Motivul: la trei ani de la lansarea licitatiei pentru proiect... inca nu au fost semnate contractelele. Valoarea acestora este estimata la circa 800 milioane de euro, adica aproximativ…

- Bugetul pe anul 2020 va fi fost construit pe o tinta de deficit bugetar cash estimata la 3,60% din PIB si deficit ESA estimat la 3,58% din PIB, conform proiectului de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, pe care Guvernul isi va asuma raspunderea.…

- Procurorii din Germania au efectuat marti perchezitii la sediul central din Wolfsburg al Volkswagen, in cadrul celei mai recente investigatii legate de manipularea emisiilor (Dieselgate), transmite Reuters. Procurorii au precizat ca in urma perchezitiilor au fost confiscate documente.…

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…

- Pierderile provocate de furturile de monede digitale au urcat cu peste 150%, la 4,4 miliarde de dolari, in primele 9 luni ale acestui an, de la 1,7 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2018, potrivit unui raport realizat de compania CipherTrace. "Cresterea de 150% a furturilor de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca Statele Unite "fac eforturile finale" pentru a ajunge la un acord comercial cu China, dar ca Washington-ul este alaturi de protestatarii din Hong Kong. La un eveniment in Biroul Oval, pentru semnarea unui ordin executiv referitor la violenta…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al New York-ului, a depus, joi, actele la Comisia Electorala Federala pentru a candida la presedintia Statelor Unite din partea Partidului Democrat, alaturandu-se unei lungi liste de candidati pentru nominalizarea din partea acestei formatiuni politice.…