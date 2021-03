Stiri pe aceeasi tema

- Sefii Politiei si Jandarmeriei Capitalei, Bogdan Berechet si Catalin Stegaroiu, au facut apel la populatia din Bucuresti sa poarte masca si sa pastreze distantarea fizica, pentru a limita raspandirea COVID-19, atragand atentia ca autoritatile vor actiona cu fermitate si vor aplica sanctiuni acolo unde…

- Luni, Premierul s-a intalnit cu Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și cu primarii de sector. Florin Cițu a anunțat ca operatorii economici care nu vor respecta masurile decise de autoritați vor fi aspru sancționați și a facut apel la intreaga populație sa respecte masurile pentru a evita inchiderea economiei…

- Dupa ce s-a intalnit ieri cu prefecții din țara, premierul Florin Cițu are astazi, 23 martie 2021, ședințe cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania și cu cei ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene. In cadrul ședințelor din aceasta dupa-amiaza se va discuta despre masurile de prevenire…

- Vedem in 30 de județe și in București o creștere continua a incidenței și, zilnic, avem noi localitați in zona roșie, pentru ca o minoritate prefera sa nu respecte regulile The post Florin Cițu, dupa ședința cu prefecții: „Avem noi localitați in zona roșie, pentru ca o minoritate prefera sa nu respecte…

- Premierul Florin Citu a anuntat, luni, ca a vazut ce s-a intamplat in weekend, fiind nemultumit ca sunt persoane care inca nu au inteles ca trebuie respectate regulile pentru limitarea pandemiei. Premierul a anuntat ca, la ora 13.00, va avea o intalnire cu primarul general si primarii de sector pentru…

- Procedurile de organizare a concursului pentru postul de sef al Politiei Capitalei au fost suspendate temporar. Reamintim ca la conducerea acestei institutii a fost imputernicit pana marti, 5 ianuarie, comisarul sef Bogdan Berechet despre care politistii din Bucuresti spun ca a intermediat intalnirea,…

