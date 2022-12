Stiri pe aceeasi tema

- Averea celebrei avocatei Paula Iacob ține primele pagini ale presei mondene in aceste zile. Totul dupa ce apare un personaj cheie in dosarul moștenirii acesteia. Paula Iacob a lasat in urma o avere uriașa Paula Iacob a fost una dintre cele mai bogate femei din Romania. De o cultura și o pregatire juridica…

- Focul poate provoca daune extrem de grave atat cand e vorba despre bunuri, cat și despre viața oamenilor. Nu de puține ori s-au inregistrat evenimente neplacute de acest tip, mai ales in spațiile cu suprafața mare. Daca dețineți o hala de producție sau depozitare sau orice spațiu cu intindere generoasa,…

- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat luni in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre o candidatura la prezidentiale, ca a anuntat ca reflecteaza foarte serios la aceasta candidatura si ca cel mai probabil va candida. Orban a precizat ca obiectivul sau fundamental pentru 2024 este…

- Candidatura lui Biden este incerta și i-ar putea complica pe democrați; republicanii il au deja pe Trump, iar Ron DeSantis isi face aparitia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Fostul președinte american Donald Trump ia in calcul sa-și lanseze a treia candidatura la președinția Statelor Unite in aceasta luna și accelereaza dialogul cu apropiații sai pentru a creiona posibile scenarii astfel incat sa profite din victoria probabila a republicanilor la alegerile de marți,…

- Ce spun șefii PNL și USR Alba despre o posibila candidatura a lui Gabriel Pleșa la Primaria Alba Iulia din partea liberalilor Declarația primarului Gabriel Pleșa (USR), potrivit caruia, in anumite condiții ar candida pentru un nou mandat de primar al municipiului Alba Iulia, din partea PNL, a starnit…

- Senatul a adoptat, decizional, in plenul de luni, cele trei proiecte de legi ale justitiei privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), organizarea judiciara si statutul judecatorilor si procurorilor, in ciuda unor dezbateri aprinse in jurul unor chestiuni precum eliminarea abaterii disciplinare…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a afirmat, joi seara, ca in acest moment cel mai calificat membru PNL sa candideze la alegerile prezidentiale este presedintele partidului. Bode afirma ca, in cei doi ani care mai sunt pana la scrutin, guvernarea liberala poate produce un candidat de dreapta…