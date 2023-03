Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se gandeste sa plafoneze preturile politelor de asigurare RCA, insa pentru o perioada limitata de timp. Acest lucru a fost anuntat si de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in urma cu o saptamana.

- „Am discutat saptamana trecuta cu Nicu Marcu, președintele ASF, urmeaza sa se finalizeze controlul la Euroins și joi, așa am fost informat, ar urma sa fie prezentate concluziile raportului de control”, a declarat miercuri premierul Nicolae Ciuca, inainte de inceputul ședinței de Guvern.

