Șefi din Poliție, reaudiați în dosarul intervenției eșuate de la Onești, unde doi muncitori au fost omorâți Comisari-șefi care s-au ocupat de operațiunea „Teroristul de la Onești” vor fi reaudiați pentru a face lumina in cazul intervenției eșuate, ce a condus in final la moartea a doi oameni. Procurorul care instrumenteaza dosarul ce vizeaza intervenția polițiștilor in cazul dublei crime de la Onești a dispus reaudierea mai multor șefi din Poliție in […] Articolul Șefi din Poliție, reaudiați in dosarul intervenției eșuate de la Onești, unde doi muncitori au fost omorați apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

