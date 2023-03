Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Institutului Cultural Roman (ICR), Liviu Jicman, a anunțat, joi, ca a propus revocarea din functie a directorului ICR de la Londra, Catinca Nistor. Decizia vine dupa numeroasele critici la adresa șefei ICR Londra care a cantat intr-un spectacol gazduit de institutia pe care o conduce. De…

- Liviu Sebastian Jicman, președintele Institutului Cultural Roman (ICR), a trimis, miercuri, 8 martie, catre Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe o cerere de revocare din funcție a șefei ICR Londra. Despre actrița Catinca Maria Nistor Libertatea a scris in noiembrie 2022 ca a refuzat…

- "Am depus o coroana funerara la sediul ICR, pe altarul diplomației culturale romanești. E deja cazul s-o declaram moarta. Catinca Maria Nistor i-a cantat deja prohodul, afon și in acompaniament de violoncel. I-am transmis d-lui Jicman, președintele ICR, regretele eterne ale poporului roman – sper ca…

- Mai mulți oameni de cultura, printre ei actorul Mihai Calin și artistul Dan Perjovschi, s-au exprimat public dupa apariția unui video in care Catinca Nistor, șefa ICR Londra, interpreteaza „Mocirița”, la sediul insituției, de 1 martie. Ea a fost acuzata de „impostura” și criticata pentru apartamentul…

- Spectacol controversat gazduit de ICR Londra cu ocazia zilei de 1 Martie. Șefa ICR Londra, Catinca Maria Nistor, a cantat piesa „Mocirita cu trifoi”, iar programul a inclus și o manea. S-a cantat maneaua ”De ce ma minți”, lansata in urma cu peste doua decenii de lautarul Liviu Guța. Institutul Cultural…

