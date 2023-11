Şefa FMI explică ce a însemnat întâlnirea de săptămâna aceasta dintre Joe Biden şi Xi Jinping Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a declarat vineri ca intalnirea de saptamana aceasta dintre presedintele american Joe Biden si presedintele chinez Xi Jinping este un semnal extrem de necesar ca lumea trebuie sa coopereze mai mult, transmite Reuters. ”Trimite un semnal catre restul lumii ca trebuie sa gasim modalitati de a coopera in acele provocari in care nicio tara nu poate reusi singura”, a declarat Georgieva pentru Reuters, intr-un interviu la marginea summitului de cooperare economica Asia-Pacific. Intalnirea Biden-Xi ”este importanta intr-un moment… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

