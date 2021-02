Stiri pe aceeasi tema

- Valeria Andreescu, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Dolj, a fost confirmata pozitiv la trei zile dupa ce i-a fost administrata a doua doza de vaccin. Sotul, si el angajat DSP, este in aceeasi situatie. La fel si soacra directoarei.

- Ministerul Sanatatii din Germania solicita consultanta in ceea ce priveste o eventuala amanare a administrarii celei de-a doua doze din vaccinul impotriva COVID-19 produs de BioNTech si Pfizer pentru a putea continua campania de vaccinare in ciuda stocurilor limitate, potrivit unui document consultat…

- In presa internaționala circula o știre care prezinta cazul unei persoane din Statele Unite ale Americii care s-a infectat cu coronavirus la o saptamana dupa ce a fost vaccinat cu serul BioNTech / Pfizer. „Aceasta știre este folosita pentru a susține teza ineficienței, chiar a inutilitații vaccinarii”,…

- DSP Alba a recepționat, duminica, la ora 8.00, 975 de doze de vaccin marca Pfizer, in vederea debutului campaniei de vaccinare anti-COVID, care este programata sa inceapa in județul Alba luni, 4 ianuarie. Cele 975 de doze, care se prezinta sub forma a 195 de flacoane (5 doze per flacon), vor ajunge…

- Dupa decizia luata luni de agenția de reglementare a UE, ultimul pas inainte de inceperea vaccinarii in statele membre este aprobarea care va veni de la Comisia Europeana, cel mai probabil miercuri, scrie Reuters. Agenția Europeana pentru Medicamente a dat luni unda verde vaccinului dezvoltat de Pfizer…

- Uniunea Europeana ar putea aproba oficial vaccinul dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech pentru combaterea noului coronavirus cel mai devreme pe 23 decembrie, cu numai doua zile dupa posibilul acord al autoritatii de reglementare, a declarat, miercuri, un oficial al Comisiei Europene.

- Vaccinul laboratoarelor american Pfizer si german BioNTech prezinta o eficienta de 95% in prevenirea imbolnavirii de covid-19, arata rezultatele finale ale testului lor clinic la scara mare, anunta miercuri, intr-un comunicat, aceasta alianta, relateaza AFP. Ele anuntau saptamana trecuta,…