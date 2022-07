Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock si-a exprimat joi rezervele privind cererea Ucrainei de a fi aprovizionata cu avioane de lupta occidentale la inceputul reuniunii ministrilor de externe din statele G7 din localitatea Wangels, de pe coasta nordica a Germaniei, relateaza dpa.

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, s-a intalnit marti dupa-amiaza, la Kiev, cu presedintele Volodimir Zelenski, si a reafirmat sustinerea Germaniei pe termen lung pentru Ucraina, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, a sosit marti in Ucraina, acesta fiind cel mai important oficial german care viziteaza aceasta tara de la declansarea invaziei ruse pe 24 februarie, informeaza Reuters si AFP. Prima sa oprire a fost la Bucea, oras de langa Kiev unde cadavrele a sute de…

- Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, a sosit marti in Ucraina, fiind cel mai important oficial german care viziteaza aceasta tara de la declansarea invaziei ruse pe 24 februarie. Cancelarul german Olaf Scholz a fost la Kiev pe 14 februarie, cu cateva zile inainte de declanșarea așa-zisei ”operațiuni…

- Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a declarat miercuri, in Parlamentul de la Berlin, ca nu este clar cine se afla in spatele atacurilor care au avut loc in regiunea separatista Transnistria, dar a descris situația din Moldova ca fiind „extrem de critica”, relateaza „The Guardian”…

- Ministrul de externe din Germania spune ca țara sa nu are tabuuri cand vine vorba de a livra armele necesare pentru Ucraina. Nu exista tabuuri pentru Germania cand vine vorba de armamentul necesar Ucrainei, a declarat ministrul german de externe, Annalena Baerbock. Vorbind la Tallinn, Baerbock a spus…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock va incepe miercuri un turneu de trei zile in tarile baltice, a anuntat marti un purtator de cuvant al diplomatiei germane, potrivit dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

