Şefa Comisiei Europene, după întrevederea cu Florin Cîțu: O întâlnire constructivă Premierul Florin Citu s-a intalnit luni seara, 11 mai, la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, purtand discuții pe tema negocierilor privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), relateaza Agerpres.Seful Executivului a anunțat ca a fost ”o intalnire foarte constructiva”, precizand ca negocierile vor continua si miercuri, 12 mai, cu alti oficiali ai acestui for."Am avut o intalnire foarte constructiva cu presedintele Comisiei Europene pentru negocierile privind PNRR, asa cum confirma si Ursula von der Leyen. Romania are un plan ambitios de crestere economica… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

