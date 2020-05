Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul General au anuntat ca in cadrul anchetei de la spitalul MAI Dimitrie Gerota din Bucuresti, medicul epidemiolog este cercetat penal pentru ca a ascuns ca un alt medic al spitalului a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19.Procurorii au deschis in martie ancheta…

- Dupa ce a stat pe suport respirator mai mult de o saptamana, fiind infectata cu coronavirus, șefa sectiei de anestezie-terapie intensiva (ATI) de la Spitalul ”Dimitrie Gerota” din Bucuresti, ar putea fi externata luni, anunța News.ro. Cel care a facut anunțul duminica seara a fost ministrul Afacerilor…

- Sefa sectiei de anestezie-terapie intensiva (ATI) de la Spitalul ”Dimitrie Gerota” din Bucuresti, afectata grav de virusul SARS-Cov-2 cu care a fost infectata de catre unul dintre primii pacienti diagnosticati cu Covid-19 in Romania, ar putea fi externata luni, dupa ce si-a revenit si a stat pe suport…

- Cadre medicale de la Institutul Inimii - Spitalul ”Prof. CC Iliescu” reclama ca deși sunt contacți al unei colegei pozitive, deja internata la Balș, iar unii dintre ei au deja simptome, nu vine nimeni sa-i testeze.”Avem un doctor internat de joi seara la Balș cu COVID-19, cu care mulți dintre noi am…

- Potrivit Realitatea PLUS, femeia care lucra pe secția de obstetrica ginecologie a luat virusul dupa ce a intrat in contact cu pacienta depistata pozitiv, care a nascut la Medlife, și care a mințit ca nu a calatorit in strainatate. Asistenta s-a autoizolat imediat dupa ce a fost confirmat cazul. Urmeaza…

- Declaratiile oficialilor de la MAI vin in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 367. Sunt 59 de noi cazuri de imbolnavire in ultimele 24 de ore. Persoanele noi infectate cu COVID-19 au varste intre 1 an și 74 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- CARAS-SEVERIN – In contextul in care ministrii din Guvernul Orban au intrat in contact cu senatorul liberal infectat cu coronavirus, șeful de la Interne reactioneaza exact asa cum i-a sfatuit pe romani! In sedinta Biroului Politic National al PNL de luni, 9 martie 2020, au fost prezentati candidatii…

- Barbatul de 60 de ani, fost ofiter de politie, sef al pazei la ADP Sector 4 Bucuresti, diagnosticat cu Covid-19, va raspunde in fața legii. Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul de Interne, a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de comunicare sau raspandire de informații…