Șef nou la Vamă, cu dosar la DNA și fără ORNISS! Atunci cand increngatura intereselor politice se cupleaza cu cea a ”Frației Vameșilor”, iata ca pana și Direcția Naționala Anticorupție sau chiar structurile informative par neputincioase. Mai ales atunci cand miza este una absolut uriașa, cel puțin financiar… Pentru ca, da, atata vreme cat Portul Constanța Sud Agigea ramane cea mai mare poarta de intrare a […] The post Șef nou la Vama, cu dosar la DNA și fara ORNISS! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

