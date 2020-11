Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Hanganu, seful Biroului Investigatii Criminale de la Politia Transporturi Brasov a murit de COVID-19 la 34 de ani. Politistul era internat la Spitalul Judetean din Brasov si a murit joi dimineata in jurul orei 4.00. Politistul a ajuns la spital in urma complicatiilor aparute dupa ce a fost diagnosticat…

- Un incendiu puternic a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea Livezile. Flacarile au mistuit o anexa și un garaj dintr-o gospodarie. Detașamentul de pompieri Bistrița și SVSU Livezile au intervenit azi-noapte in centrul localitații Livezile, unde a izbucnit un incendiu la o gospodarie,…

- Potrivit unor surse citate de „Adevarul", politistul de 48 de ani lucra la Punctul de Trecere a Frontierei Moldova Veche. Vinerea trecuta, politistul s-a simtit rau si a fost transportat la Spitalul Judetean Resita, fiind diagnosticat cu COVID-19. Marti, politistul de frontiera in varsta de 48 de ani…

- Primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Teodor Crețu, a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Edilul este internat la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Informația a fost confirmata de managerul SJU Bistrița, Gabriel Lazany. Potrivit acestuia, primarul Ovidiu Crețu s-a testat la cerere,…

- Un politist de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Jimbolia, din judetul Timis, a decedat duminica seara, dupa ce la finalul lunii iulie a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Sindicatul Europol a anuntat, duminica seara, pe Facebook, ca un politist de frontiera din Timis a decedat…

