Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au deschis doua dosare penale in contextul majorarii facturilor la energie electrica, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Ambele anchete sunt in faza in rem, adica sunt investigate fapte, iar cercetarile sunt pentru evaziune…

- Autoritațile romane au transmis instanței din Bulgaria informațiile solicitate cu privire la condițiile de detenție in care a stat Elena Udrea in Romania, au anunțat Tribunalul București și Ministerul Justiției, luni, 18 aprilie, la solicitarea Libertatea. Astfel, Elena Udrea ar putea afla marți, 19…

- ”Ciolacu intra cu Autobuzul Marin in Ministerul Justiției” titram ”lovitura” de ieri. Dezvaluirea ”reevaluarii” procurorului Nicolae Marin tocmai de actuala conducere a Partidului Social Democrat reprezentand un adevarat semnal de alarma. Fiind greu de ințeles de ce un procuror de trista amintire pentru…

- ”Procurorul Autobuz”, numit astfel pentru obsesia sa de a amenința pe toata lumea ca ”va iau cu autobuzul la DNA” a ramas fara obiectul muncii. Odata cu desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, nici procurorul Nicolae Marin nemaiavand pe cine amenința! Poate doar…

- Elena Udrea ramane in arest in Bulgaria, cel puțin pana luni. Autoritațile din țara vecina au decis ca abia saptamana viitoare vor tranșa in justiție extradarea ei. Elena Udrea și-a petrecut noaptea dupa gratii, intr-un sediu al poliției bulgare de frontiera. Ea a fost prinsa ieri de graniceri, cand…

- Ministerul Justiției nu este implicat in procedura aducerii in țara a Elenei Udrea, spune Catalin Predoiu. Ea se afla in custodia autoritaților bulgare și urmeaza sa fie prezentata instanței.

- Continua dezbaterile privind desființarea SIIJ Foto: Agerpres. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - În parlament continua dezbaterile privind desființarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Saptamâna trecuta, Comisia Juridica a dat unda verde acestui proiect,…

- Proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie se afla pe ordinea de zi a sedintei plenului Camerei Deputatilor, potrivit Agerpres. Comisia juridica a votat, vineri, un raport de adoptare a proiectului de lege. S-au inregistrat 18 voturi „pentru” și sapte…