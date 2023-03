Șef din Poliția Capitalei, pe lista de asasinate a unui traficant de droguri Fost spargator de top, traficantul ar fi aparut intr-un raport al Direcției Generale de Protecție Interna, dupa ce ar fi pus la cale asasinarea unui ofițer cu funcție mare din Poliția Capitalei. Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au reușit sa anihileze, la sfarșitul lunii februarie, o grupare de traficanți de cocaina extrem de bine organizata, care aducea droguri in Romania inca de anul trecut. Conform anchetatorilor, drogurile erau aduse din Germania și Olanda, iar dupa ce ajungeau in Romania, erau vandute in cantitați mari, de ordinul kilogramelor, unor persoane de incredere ale traficanților. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

