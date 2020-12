Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea inregistra o crestere economica de 4,1 - 4,2% in 2021, iar relansarea se va produce undeva in luna martie sau in trimestrul II, a declarat, miercuri, Valentin Ionescu, director in cadrul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). "Comisia de Prognoza la inceputul…

- ​În literatura de specialitate, revenirea în V înseamna o revenire brusca la nivelul anterior caderii. Adica daca ai o scara cu trei trepte, iar azi te afli pe cea de sus (a treia). Daca mâine vei cadea de pe ele, va trebui poimâine sa fii înapoi pe a treia. Comisia…

- Valoarea adaugata bruta a agriculturii, ce cuprinde si silvicultura si pescuitul, in economie, va scadea cu 21,2% in 2020, inregistrand cea mai mare scadere din 2015 incoace, conform prognozei preliminare de toamna intocmita de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, anunța tvr . In 2018, cel mai…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o revenire pe crestere a economiei romanesti in 2021, avansul Produsului Intern Brut fiind estimat la 4,5%, dupa un declin de aproximativ 4,2% in acest an. Potrivit Proiectiei principalilor indicatori macroeconomici 2021 - 2021, consumul…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a publicat noile estimari cu privire la viziunea asupra economiei pentru acest an și pentru anul viitor. Înțelegem de la Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, ca estimeaza un deficit bugetar de 7% pentru 2021, deci lucreaza așadar pe proiect…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza estimeaza o scadere de 4,2 puncte procentuale a economiei în 2020, a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. De precizat ca pe aceasta cifra se face cea de-a treia rectificare bugetara din acest an.Propunem un deficit de 9,1% din PIB,…

- Numarul de noi cazuri de coronavirus in Germania va ajunge probabil la 20.000 de infecții pe zi la sfarșitul acestei saptamani, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. „Ne confruntam cu o creștere exponențiala”, a declarat Altmaier la o videoconferința. El a mai spus ca in Germania, numarul…

- Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, avertizeaza ca Romania ar putea inregistra o creștere economica de 4-5% anul viitor, insa trebuie sa țina „strans” cheltuielile bugetului. Intrebat despre evoluția economiei in anul 2021, Daianu a declarat ca daca nu se va comite greșeala de a destabiliza…