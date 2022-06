Ședință PNL în Senat pentru schimbarea președintelui. Florin Cîțu va fi schimbat (surse) Florin Cițu se pare ca nu va mai apuca toamna la președinția Senatului. Colegii din grupul PNL se pregatesc sa il debarce din a doua poziție de stat, cea de Președinte al Senatului Romaniei, adica persoana care il inlocuiește pe Președintele Romaniei atunci cand acesta este indisponibil sau indisponibilizat. Conform informațiilor Puterea.ro, grupul PNL de la Senat se va intruni maine la ora 9.00 dimineața pentru a decide asupra viitorului senatorului Florin Cițu, iar la ora 12.00 se va decide prin vot indepartarea acestuia din funcția de președinte. In mod normal, Florin Cițu ar fi trebuit sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

