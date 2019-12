Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Ludovic Orban iși asuma raspunderea in Parlament joi la pranz. Aceasta este decizia Birourilor reunite Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților. Executivul a adoptat marți seara proiectele de lege pentru care urmeaza sa-și asume raspunderea.Dupa ce Guvernul Orban iși asuma…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti seara, proiectele de lege pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Asa cum am anuntat, in sedinta de Guvern au fost propuse spre dezbatere si adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti seara, proiectele de lege pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca."Asa cum am anuntat, in sedinta de Guvern au fost propuse spre dezbatere si adoptare proiectele de lege pentru care…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, pe ordinea de zi fiind proiectele pentru care urmeaza sa isi asume raspunderea intr-o prima etapa - modificarile la legile justitiei, abrogarea OUG 51/2019, legea plafoanelor bugetare-, dar si prezentarea, intr-o prima lectura, a proiectului privind OUG 114,…

- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului Ludovic Orban, a declarat vineri seara, la finalul sedintei de guvern, ca Executivul a adoptat doua proiecte de lege, pe care le va transmite Parlamentului in vederea angajarii raspunderii.Primul proiect se refera la justitiei. Astfel, Guvernul…

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…

- UPDATE – Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a acordat astazi votul de inceredere pentru Guvernul PNL condus de Ludovic Orban. Cu 240 de voturi „pentru”,noul executiv va prelua puterea executiva. UPDATE, ora 15:56 – Parlamentarii au inceput, luni, votul asupra investirii Guvernului…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat marti persoana care va trebui sa formeze noul givern. Conform art. 103, alin. 2 din Constitutie, in termen de 10 zile de la desemnare, premierul nominalizat trebuie sa intocmeasca lista cu membrii Cabinetului si programul de guvernare si sa le trimita pentru dezbatere…