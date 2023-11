Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are in analiza in sedinta de joi proiectul privind sistemul public de pensii, precum si ordonanta de urgenta prin care se modifica plafoanele privind utilizarea platilor cash, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul…

- Primaria municipiului Alba Iulia schimba criteriile de zonare a strazilor și terenurilor, in funcție de care se calculeaza impozitele și taxele. Ce MODIFICARI se vor face Primaria municipiului Alba Iulia schimba criteriile de zonare a strazilor și terenurilor, in funcție de care se calculeaza impozitele…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 31 octombrie 2023, orele 14.30 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/24419 din 24.10.2023 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean,…

- "Acordul prevede principiul egalitatii de tratament intre persoanele carora li se aplica Acordul care domiciliaza pe teritoriul unuia din statele contractante si cetatenii acestui stat contractant in aplicarea legilor privind eligibilitatea pentru pensii si plata acestora. Acordul prevede totodata principiul…

- Sunt noi informații-cheie legate de recalcularea pensiilor, care se va face in conformitate cu reforma asumata prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, instituție in fruntea careia se afla ministrul Simona Bucura-Oprescu, a facut public un proiect…