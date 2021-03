Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de urgența in plina desfașurare la sediul Ministerului de Interne pe tema patrurilor de la ATI. Sunt acolo premierul Florin Cițu, care anunța ieri ca numarul paturilor va crește in urmatoarea perioada la 1.600, vicepremierul Dan Barna, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și șeful DSU, Raed…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca a discutat cu Vlad Voiculescu și cu Raed Arafat, iar in urmatoarele zile numarul de paturi la ATI in Bucuresti va fi suplimentat cu „10-12”, deși, potrivit propriilor afirmații, „este nevoie de 1.600 de paturi”. „Din discutia pe care am avut-o cu domnul Arafat…

- Crește numarul de pacienți infectați cu coronavirus care sunt internați la terapie intensiva. In prezent, la ATI sunt 1.232 de pacienți internați. Premierul Florin Citu a solicitat suplimentarea numarului de paturi din secțiile de terapie intensiva. Duminica, la sedinta Centrului National de Conducere…

- Dupa trei zile de la redeschiderea școlilor, in sectorul 4 al Capitalei au fost inregistrate trei cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul elevilor, plus un profesor, a informat Primaria sectorului 4. In acest moment, numarul total al cazurilor confirmate din București a ajuns la cinci. In sectorul…

- Premierul Florin Cițu a anuntat ca cifrele arata ca pandemia de coronavirus a fost gestionata bine in Romania si respinge ideea schimbarii calcului ratei de infectare, așa cum a anuntat Ministerul Sanatații, transmite Digi24 . „Daca exista analiza care sa ne arate ca in ce s-a facut pana acum au fost…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, spune ca nu exista o alta soluție decat relaxarea masurilor. Acesta precizeaza ca relaxarea a fost decisa in baza unei Hotarari de Guvern semnate chiar de Vlad Voiculescu. „Noi nu am avut opțiunea de a nu pune in aplicare prevederile aflate in vigoare in Anexa…

- Noua tulpina COVID-19 a fost depistata și la noi in țara. O tanara de 27 de ani, din Giurgiu, este primul pacient cu coronavirus din Romania la care a fost identificata tulpina din Marea Britanie a SARS-CoV-2. Testul sau a fost prelucrat in laboratorul Institutului Matei Balș din București. Șeful DSU,…

- Primele doze de vaccin anti Covid ajung la Institutul Cantacuzino in aceasta dimineata.Premierul Florin Citu, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu si seful DSU Raed Arafat se afla la institut.Cele 10.000 de doze au intrat in tara vineri, prin Vama Nadlac 2. Din 2021, numarul de doze va creste. Deja a…