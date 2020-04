Şedinţă de plen la Senat. Parlamentarii se reunesc de urgenţă pentru a respinge Legea privind autonomia Ţinutului Secuiesc Camera Deputaților a adoptat tacit, fara dezbatere, un proiect de lege care acorda autonomie administrativa Ținutului Secuiesc. Inițiativa legislativa a fost depusa de deputați UDMR in luna decembrie a anului 2019. Proiectul spune ca Ținutul Secuiesc poate deveni regiune autonoma cu personalitate juridica in cadrul Romaniei iar limbile maghiara și romana vor fi folosite in instituțiile publice de cetațenii domiciliați in Ținutul Secuiesc. Autonomia regionala va fi exercitata de un Consiliul de Autoadministrare, autoritate publica regionala aleasa prin vot universal, egal, direct secret… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

