- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu, in Florești. Din primele informații, trei mașini ar fi fost implicate in incident. „In accident sunt implicate trei autoturisme. Nu exista victime incarcerate, iar doua persoane sunt evaluate de echipajul…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a lansat joi, 16 februarie 2023, apelul de proiecte in cadrul Investiției 1 Campania naționala de impadurire și reimpadurire, inclusiv paduri urbane – Subinvestiția I.1.B – „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice…

- O analiza realizata de societatea de practicieni in insolvența Eurosmart SPRL arata faptul ca numarul companiilor care au accesat o procedura de insolvența in trimestrul al III-lea al anului 2022, a crescut in medie cu 16,3% la nivelul Uniunii Europene fața de trimestrul anterior. Analiza a fost efectuata…

- Joi, 9 februarie, a avut loc un accident rutier in jurul orei 12:30 pe strada Avram Iancu din localitatea Florești. Din primele informații ar fi vorba despre un impact intre doua autoturisme. Martorii spun ca exista persoane care au ramas incarcerate in autoturisme. Reprezentanții ISU au transmis ca…

- Ce trebuie sa faca IMM-urile pentru a primi pana la 100.000 euro IMM-urile vor putea depune proiecte de finanțare pentru digitalizare de pana la 100.000 de euro, prin PNRR, de la 1 februarie. Bugetul total al apelului de proiecte este de peste 347 milioane euro. Specialiștii de la Quartz Matrix explica…

- Emil Boc a facut o retrospectiva a anului 2022 și s-a declarat mulțumit de ce a realizat in acest an, ca primar, pentru locuitorii orașului. Edilul a explicat de ce unele proiecte nu sunt finalizate la timp.

- La aproximativ 80 de kilometri de Constanta, in apropierea localitatii Ion Corvin, se afla Peștera Sfantului Andrei, supranumita și Betleemul romanilor! Este cea mai veche biserica crestina de pe teritoriul Romaniei. Aici, la Betleemul neamului romanesc, vin in fiecare an mii de credinciosi spre a-l…