Ședința Consiliului Local Focșani de miercuri a fost suspendata și a fost chemata Poliția in urma unui scandal care a izbucnit intre reprezentanții PSD și cei ai PNL și USR PLUS. In sala au intrat și angajații Primariei care au solicitat salariul restant. Scandalul a avut loc miercuri, in cadrul ședinței Consiliului Local (foto Ziarul de Vrance a). In timpul dezbaterilor, in sala au patruns mai mulți angajați ai Primariei suparați pentru ca nu au primit salariile. „Ați mințit opinia publica, noi nu vrem decat salariile”, au spus funcționarii care au intrat in sala de ședința. Conform Mediafax,…