Ședința CSAT: România, interesată de soluționarea conflictelor prelungite din jurul Mării Negre Marți, a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul careia a fost analizata starea de securitate in regiunea Marii Negre, in contextul acumularii de trupe ale Federației Ruse pe frontiera de est a Ucrainei, și implicațiile pentru țara noastra. „Ca stat riveran și ca unul dintre cei mai apropiați aliați de evoluțiile care au avut loc in ultimele saptamani, Romania este extrem de preocupata de situația securitații și stabilitații regiunii și și-a exprimat ingrijorarea in cadrul Alianței Nord-Atlantice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

