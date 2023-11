Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobat un memorandum avand ca tema investitiile publice prioritare pentru anul viitor, document care va sta la baza elaborarii bugetului pe 2024, scrie news.ro. Premierul a mai spus ca astazi va fi prima sedinta de coalitie, impreuna…

- Dan Alexa, antrenorul echipei FC Botosani, crede ca formatia sa trebuie sa se regrupeze si sa traga linia pentru a vedea ce merge si ce nu merge, daca doreste sa ramana in prima liga.„Este foarte greu sa joci impotriva unei echipe ca Universitatea Cluj. Noi am pus presiune, dar dupa ce am luat doua…

- Gica Hagi (58 de ani) nu și-a menajat jucatorii, dupa ce Farul a fost invinsa de FC Voluntari in grupele Cupei Romaniei Betano, scor 0-2. Mai intai i-a bagat in ședința in vestiar, apoi i-a avertizat ca „o au grea” cu el. Invinsa la Voluntari, Farul a ajuns la 4 infrangeri in ultimele 5 partide. ...

- Liderii PSD s-au reunit sambata dimineața de urgența in ședința Biroului Politic Național, pentru a decide excluderea din partid a lui Dumitru Buzatu, prins in flagrant luand mita 1,25 milioane de lei, pentru acordarea unui contract de lucrari publice.

- Cum vrea Coaliția sa caștige alegerile viitoareScenariul 1:PNL + PSD = BLOCUL DEMOCRATIC (candidați comuni la toate alegerile)Scenariul 2:PNL + PSD, alianțe in țara la alegerile localeScenariul 3:PNL + PSD, candidat comun la prezidențiale + coaliție parlamentaraSURSA: Realitatea PLUSTraseismul politic,…

- Valeriu Iftime, principalul finanțator de la FC Botoșani, a anunțat ca Dan Alexa va fi noul antrenor al echipei, dupa ce negocierile cu Nicolae Dica, aflate intr-un stadiu avansat zilele trecute, au picat. „Ma ințelesesem cu Dica, dar au aparut niște probleme cu secunzii și totul a cazut. Atunci am…