Stiri pe aceeasi tema

- Centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilitați și celor destinate copiilor, de pe raza județului Cluj au fost verificate in perioada 10-16 iulie. Astfel, echipe mixte formate din reprezentanți ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența „Avram Iancu”,…

- Sub coordonarea Institutiei Prefectului Salaj, echipe mixte, formate din reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala, Directiei de Sanatate Publica, Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta…

- In contextul in care Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat ca in perioada 16 – 18 iulie 2023, pe arii extinse, temperatura maxima a aerului va atinge valori de + 33 de grade Celsius, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) vine cu recomandari pentru cetațeni, in vederea…

- Echipele de control formate din reprezentanți ai Direcției de Sanatate Publica, Direcției Sanitar-Veterinare, Protecției Consumatorului, Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala, Inspectoratului Teritorial de Munca, Inspectoratului de Poliție și Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Recomandari pentru zilele cu temperaturi ridicate sunt elemente de care trebuie sa sineti cot neaparat in aceata perioada Avand in vedere ca in aceasta perioada disconfortul termic se va accentua, pentru protejarea starii de sanatate va recomandam:1. Evitati, pe cat posibil, expunerea prelungita la…

- DSP Brașov a publicat marti, lista farmaciilor din județ care asigura populației pe vreme de canicula apa gratuita și posibilitatea masurarii tensiunii arteriale. Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Brasov, 38 de farmacii din judet asigura gratuit apa și masurarea tensiunii arteriale pe timp…

- Galerie FOTO. Razie de proporții la Botoșani: Peste 600 de persoane legitimate și 300 de mașini controlate de polițiști In noaptea de 6 spre 7 mai 2023, polițiștii botoșaneni, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca și Agenția Naționala pentru Protecția…

- La data de 28 aprilie a.c., in cursul serii, polițiștii Poliției municipiului Targu Mureș, impreuna cu reprezentanți ai Inspectorului de Jandarmi Județean Mureș, Gruparii de Jandarmi Mobile, Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca și Serviciului pentru Imigrari…