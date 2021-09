Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri seara, ca vrea sa mai joace inca 2-3 ani deoarece considera ca poate evolua inca la nivel inalt, ea precizand ca si-ar dori sa ajunga din nou in top 10 WTA. "Mai vreau sa joc doi-trei ani... trei ani cu putin noroc. Sa vedem cum o sa fiu…

- Provincia Zhejiang, din estul Chinei, a decretat cel mai inalt nivel de alerta pentru a face fata taifunului Chanthu, prevazut sa atinga uscatul in cursul zilei de luni, a informat serviciului meteo al provinciei citat de EFE. Potrivit serviciului meteo, taifunul este insotit de vanturi de pana la 200…

- Gafa intre doi președinți de țara, al Republicii Moldova și al Poloniei. La intalnirea oficiala dintre cei doi, nu s-au ințeles care și in ce parte sa defileze, astfel fiind creata o confuzie, transmite sinteza.org Deși inițial luase locul corespunzator, acesta și-a schimbat ulterior poziția.…

- Sentința a Curții de Apel Timișoara in dosarul DNA care a zguduit conducerea IPJ Timiș, in 2015. Magistrații au decis pedepsele in cazul inculpaților, printre care comisarii șefi Sorin Muntean și Florin Bolbos, dar și in cazul lui Pavel Teodoru, fostul primar al Recașului.

- Ministrul roman de Externe Bogdan Aurescu si omologul sau britanic Dominic Raab au discutat pe tema atacului din Marea Arabiei, soldat cu moartea unui marinar roman si a unuia britanic, oficialii sustinand necesitatea elucidarii cat mai rapide a circumstantelor in care a avut loc incidentul violent…

- America intra intr-o noua era confruntandu-se dupa prima data, dupa mai bine de un deceniu, cu o crestere majora a inflatiei. Cresterea preturilor a fost in iunie 2021 peste toate asteptarile: fata de...

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca Romania ramane ”ferm angajata” in Initiativa celor Trei Mari, prin ”actiune pragmatica”, unde va sustine solutii concrete pentru reducerea decalajelor si consolidarea rezilientei in regiune, potrivit Agerpres. In cadrul unei conferinte de presa comune sustinuta,…

- Ucraina va juca, diseara, in „optimi”, contra Suediei la Glasgow, iar elevii lui Șevcenko au fost incurajați prin videoconferința chiar de președintele Volodimir Zelenski. Suedia - Ucraina se joaca de la ora 22:00, liveTEXT AICI Ucraina, outsidera optimilor dupa un joc slab in ultimul meci al grupei,…