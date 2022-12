Stiri pe aceeasi tema

- Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, si alti 11 sefi de stat, printre care presedintii german, portughez si argentinian, si-au confirmat prezenta la investitura presedintelui ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, pe 1 ianuarie, a anuntat miercuri anturajul acestuia, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

- In urma cu trei ani, publicam doua texte – Lula și mascarada judiciara și Și daca Lula are dreptate? [1] –, pentru ca in 2021 sa scriu Justiția, la Brasilia și la București [2] . Dupa calvarul care a inceput prin 2017, cand a fost incarcerat și impiedicat astfel sa candideze, Luiz Inacio Lula da Silva …

- Nelson Piquet, triplul-campion mondial la Formula 1, este anchetat de poliția federala din Brazilia, dupa o inregistrare in care a indemnat la moartea președintelui ales, Luiz Inacio Lula da Silva.

- Principalul drum de acces la aeroportul internațional Guarulhos din Sao Paulo, cel mai aglomerat din țara, a fost blocat temporar de zeci de susținatori ai lui Jair Bolsonaro, care ii cereau sa sfideze victoria electorala a stangii Luiz Inacio Lula da Silva. Curtea Suprema a Braziliei a ordonat marți…

- Norvegia, care si-a suspendat ajutorul financiar impotriva defrisarilor din Amazonia, in Brazilia, sub presedintia lui Jair Bolsonaro, va reincepe colaborarea cu Brasilia dupa victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva in alegeri, a declarat luni pentru AFP ministrul norvegian al Mediului. Fii la…

- Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a caștigat un al treilea mandat la alegerile prezidențiale de duminica, dupa o campanie diviziva, in care a promis sa apere democrația, sa salveze padurea amazoniana și sa asigure justiția sociala in cea mai mare țara din America Latina. Intr-o remarcabila…

- Noul președinte al Braziliei este Luiz Inacio Lula da Silva, 76 de ani, dupa o lupta stransa cu Jair Bolsonaro, relateaza CNN . Lula a obținut duminica noapte aproape 51% dintre voturi, in timp ce Bolsonaro a primit 49%, dupa ce au fost numarate 99% dintre voturi. Fostul președinte da Silva revine la…

- Lula da Silva nu a caștigat din primul tur al alegerilor prezidențiale, dar spune ca este gata pentru votul final al cetațenilor Braziliei. Candidatul de stanga la președinție al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat duminica (2 octombrie) ca este pregatit pentru un nou scrutin, dupa ce a…