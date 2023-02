In urmatorii 40 de ani, o serie de fenomene vor amenința securitatea alimentara globala. Se estimeaza ca populația lumii, care era de 6,9 ​​miliarde de oameni in 2010, va crește la aproximativ 9,3 miliarde in 2050, in principal in regiunile cel mai puțin dezvoltate, cu cele mai mari rate de creștere a populației. In 2050, 70% din populație va locui in orașe, fața de 50% in prezent. Daca tendința va continua, aceasta urbanizare, combinata cu majorarea veniturilor in țarile in curs de dezvoltare, va duce la o creștere a consumului de carne, ceea ce va duce la creșterea cererii de cereale, impreuna…