Securitatea a fost intarita duminica in provincia irakiana Kirkuk bogata in petrol, pe fondul tensiunilor cauzate de rezultatele preliminare din alegerile parlamentare nationale, informeaza agentia de presa dpa.



Tensiunile au explodat in Kirkuk sambata noaptea, dupa ce rezultate preliminare au aratat ca Uniunea Patriotica a Kurdistanului a inregistrat un mare succes in provincia din nordul Irakului, teritoriu mixt din punct de vedere etnic.



Premierul Irakului, Haider al-Abadi, a ordonat fortelor de securitate sa tina sub control situatia din Kirkuk, pentru mentinerea "neutralitatii"…