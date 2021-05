Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mario Draghi a anuntat ca se asteapta la redeschiderea sectorului italian al turismului la mijlocul lunii mai, cand vor fi permise calatoriile intre regiuni, transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Vorbind la finalul reuniunii ministrilor Turismului din G20 (grupul celor 20 de…

- Draghi a anuntat, la finalul reuniunii ministrilor Turismului din G20 (grupul celor 20 de economii dezvoltate si emergente), ca ”pașapoartele de vaccinare” vor fi operaționalizate in UE pana la finalul lunii iunie, facilitand calatoriile pe continent. Șeful guvernului a precizat insa ca se asteapta…

- Cel puțin 12 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au incredere ca vor putea vaccina 70% din populație impotriva Covid-19 pana la jumatatea lunii iulie, a declarat marți comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, potrivit Reuters.

- Restricțiile din Italia vor fi relaxate de luni in șase regiuni, a decis Ministerul Sanatații, chiar daca numarul zilnic al deceselor la nivel național ramane cu mult peste 400, noteaza Mediafax. Noile infecții au scazut cu 30% in ultimele cinci zile, comparativ cu aceeași perioada a saptamanii…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a anuntat ca persoanele care au urmat schema completa de vaccinare impotriva noului coronavirus vor putea sa calatoreasca in siguranta in zonele cu "risc scazut", dupa ce aceasta agentie federala americana a amanat timp de mai…

- Noul Guvern italian este așteptat sa emita un decret ce va fi valabil timp de o luna, incepand cu 6 martie, cu interdicții și restricții inclusiv in preajma Sarbatorilor Pascale, potrivit agenției ANSA. Calatoriile in scop turistic vor fi interzise iar deplasarile dintr-o regiune in alta se vor face…

- Liderii UE se vor pune de acord joi sa lucreze la realizarea de certificate de vaccinare pentru cetatenii UE care s-au vaccinat impotriva COVID-19, in conditiile in care tarile din sudul UE care depind puternic de turism sunt disperate sa salveze sezonul turistic de vara, relateaza miercuri Reuters,…

