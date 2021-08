Sectorul IMM-urilor scârțâie din toate încheieturile Deși premierul Florin Cițu se lauda cu marea creștere a economiei din acest an, zeci de mii de firme sunt cu spatele la zid. Ultimele statistici arata ca in primul semestru al acestui an, numarul companiilor... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a vorbit la Digi24 despre scumpiri și despre veniturile romanilor. Premierul spune ca este firesc ca intr-o economie de piața prețurile sa creasca sau sa scada. Important este ca, potrivit lui Florin Cițu, anul acesta in Romania veniturile au crescut mai repede decat prețurile. Cu aproape…

- Florin Cițu i-a spus, marți, lui Ludovic Orban, in timpul alegerilor de la Sectorul 4, ca impreuna trebuie sa ii condamne pe colegii care „iți fac propriii colegi lichele, tradatori”. Cițu a spus ca...

- Scene reprobabile au avut loc, marți seara, la Conferinta de alegeri interne de la Organizatia PNL Sector 4! Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost imbrancit de unul dintre bodyguarzii aduși de tabara lui Florin Cițu. La alegeri au fost invitați aproape toți susținatorii cu greutate ai lui…

- Razboiul dintre Florin Cițu și Ludovic Orban devine unul din ce in ce mai urat, iar alegerile interne organizate in filiale scot la iveala vechi probleme ale PNL și arata un partid cu multiple tabere. Unul dintre episoadele care s-au soldat cu un scandal de proporții a avut loc la Sectorul…

- Florin Cițu, aflat in acest moment in campanie pentru alegerea președintelui PNL, promite ca in cazul in care va caștiga funcția partidul nu va mai susține candidații altor formațiuni la sectoarele Capitalei. Asta presupune o declarație de razboi la adresa USR PLUS. Dupa cum se știe, PNL i-a susținut…

- Cițu a precizat ca, daca va fi nevoie, amenzile vor fi majorate, insa a insistat asupra faptului ca trebuie depașita faza de constatare a situației, lansand un atac voalat la adresa șefului Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, numit la propunerea USR-PLUS. Acesta a postat frecvent pe Facebook imagini…

- Intrebat, miercuri, despre o problema gunoaielor din sectorul 1, și daca, eventual, se gandește sa intervina in vreun fel, pe acest subiect, premierul a anunțat ca a discutat cu prefectul Capitalei. Florin Cițu a declarat din start ca e necesar ca toata lumea sa respecte contractele. ”Cred ca este important…

- “Eu nu doar spun ca va avea Romania cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, spun ca avem cea mai mare crestere din Uniunea Europeana doua trimestre la rand. Este un adevar. Este ceea ce s-a realizat in aceasta guvernare. Eu nu spun ca vom avea venituri mai mari la buget, spun avem venituri…