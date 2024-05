Politico: Klaus Iohannis, posibil comisar european Suntem in plina campanie electorala pentru alegerile europene, la care 400 de milioane de cetațeni sunt așteptați sa iși exprime preferințele politice. Aproape ca nu e zi in care sa nu apara o noua controversa, criza sau problema despre care presa europeana sa nu scrie. Publicația Politico, de la Bruxelles, face speculații privind viitorii comisari europeni și portofoliile pe care le-ar putea primi in viitorul executive comunitar. Interesant este ca președintele Klaus Iohannis, candidat official la șefia NATO, al carui nume a fost vehiculat pentru șefia Consiliului European, a funcției de inalt… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

